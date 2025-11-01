Роспотребнадзор разбирается с качеством питьевой воды в двух городах ХМАО
Жители Лангепаса и Покачей пожаловались в Роспотребнадзор на качество питьевой воды
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Роспотребнадзор начал разбирательство из-за ухудшения качества питьевой воды в Лангепасе и Покачах. В надзорный орган поступили многочисленные жалобы жителей на запах и цвет холодной и горячей воды, сообщил окружной Роспотребнадзор в своем telegram-канале.
После проведения выездных обследований по 11 адресам лабораторные исследования подтвердили нарушения нормативов. «По микробиологическим показателям и холодная, и горячая вода признана абсолютно безопасной», — говорится в сообщении. Вместе с тем в холодной воде выявлено повышенное содержание ионов аммония и ухудшение цветности, а в горячей воде обнаружены несоответствия нормативам по общему железу и перманганатной окисляемости.
Оказалось, проблемы с аммонием на выходе с водоочистных сооружений связано со сбоями в процессе водоподготовки у ресурсоснабжающих организаций. Роспотребнадзор выдал предостережения ООО «Промышленные информационные технологии» и ООО «Лангепасские коммунальные системы» о недопустимости дальнейших нарушений.
Также по согласованию с прокуратурой начались внеплановые выездные проверки водоснабжающих компаний. Точные причины отклонений и сроки устранения проблем станут после получения результатов исследований и анализа документации от организаций.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!