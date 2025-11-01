В ХМАО на фестиваль приехали театралы со всей России и стран СНГ
В Нижневартовске стартовал театральный фестиваль
Фото: пресс-служба Администрации г. Нижневартовска
В Нижневартовске стартовал VIII Международный театральный фестиваль спектаклей малых форм «Северные встречи». Мероприятие проходит при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».
Главной площадкой фестиваля стал Городской драматический театр. С 30 октября по 2 ноября зрители увидят 12 постановок из Санкт-Петербурга, Казани, Кемерова, Верхней Пышмы, Могилева (Беларусь), Еревана (Армения) и Нижневартовска. За два десятилетия фестиваль вырос из региональной инициативы в значимое культурное событие федерального уровня.
Арт-директор фестиваля, заслуженный работник культуры России Наталья Наумова подчеркнула, что «Северные встречи» помогают сохранять и развивать театральные традиции. «Для нас важно, что Нижневартовск становится площадкой, где рождаются новые идеи, где культура не просто живет, а движется вперед. И в этом большая заслуга наших партнеров — компании СИБУР», — сказала она.
Директор по экономике и управлению эффективностью «СибурТюменьГаза» Игорь Бородастов отметил, что участие компании в подобных проектах — часть системной работы. «Мы видим свою задачу не только в развитии производства, но и в создании комфортной среды в городах, где живут наши сотрудники и их семьи. Фестиваль „Северные встречи“ — пример того, как совместными усилиями можно укреплять культурные традиции и открывать новые возможности для творчества», — пояснил он.
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко поблагодарил организаторов и партнеров фестиваля. По его словам, «Северные встречи» объединяют артистов, вдохновляют зрителей и делают город центром театральной жизни региона.
