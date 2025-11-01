В ХМАО четвертые сутки ищут пропавшего подростка
Пропавший подросток был одет в черную куртку
Фото: Игорь Пантин © URA.RU (архивное фото)
В Урае четвертый день ведутся поиски 17-летнего подростка Павла Одинцова. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал Одинцов Павел Андреевич. Город Урай, ХМАО-Югра. С 28 октября 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — следует из сообщения.
Подросток был одет в черную куртку без капюшона, черные спортивные штаны и кроссовки. Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении пропавшего по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.
