В ХМАО четвертые сутки ищут пропавшего подростка

01 ноября 2025 в 13:15
Пропавший подросток был одет в черную куртку

Фото: Игорь Пантин © URA.RU (архивное фото)

В Урае четвертый день ведутся поиски 17-летнего подростка Павла Одинцова. Информацию об этом опубликовал поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Одинцов Павел Андреевич. Город Урай, ХМАО-Югра. С 28 октября 2025 года его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые», — следует из сообщения.

Подросток был одет в черную куртку без капюшона, черные спортивные штаны и кроссовки. Волонтеры просят сообщить информацию о местонахождении пропавшего по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.

