Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Украинские военные попытались высадиться в Красноармейске в ДНР

01 ноября 2025 в 14:36
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Российские военные ликвидировали попытку десантирования подразделения сил специальных операций Главного управления разведки Украины в окрестностях Красноармейска на территории ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, все одиннадцать военнослужащих противника, которые были высажены с борта вертолета, были уничтожены.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал