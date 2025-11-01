Украинские военные попытались высадиться в Красноармейске в ДНР
01 ноября 2025 в 14:36
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Российские военные ликвидировали попытку десантирования подразделения сил специальных операций Главного управления разведки Украины в окрестностях Красноармейска на территории ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации, все одиннадцать военнослужащих противника, которые были высажены с борта вертолета, были уничтожены.
