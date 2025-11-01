Что сейчас происходит на самом горячем направлении на СВО
Российские войска прорывают оборону ВСУ в Красноармейске
Российские подразделения наращивают наступление в районе Красноармейска в ДНР. О продвижении войск сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Ребята просто герои», — отметил Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что бойцы действуют в сложных погодных условиях.
Сражения ведутся в городской черте, где украинские формирования пытаются контратаковать. Несмотря на ожесточенное сопротивление, российские войска продолжают методичное наступление.
Пушилин охарактеризовал ситуацию как сложную, но контролируемую. Подразделения продвигаются вперед, преодолевая хорошо организованную оборону противника. Особую сложность представляют бои в городской застройке, где противник использует укрепленные позиции.
Красноармейское направление является одним из наиболее активных участков боевых действий в ДНР. По данным Генерального штаба ВС РФ, здесь ведутся наиболее ожесточенные бои, а украинское командование вынуждено было перебросить в район города дополнительные подготовленные подразделения для сдерживания российского наступления, что ослабило позиции ВСУ на других участках фронта.
