Что сейчас происходит на самом горячем направлении на СВО

Российские войска прорывают оборону ВСУ в Красноармейске Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские подразделения наращивают наступление в районе Красноармейска в ДНР. О продвижении войск сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Ситуация разворачивается непросто, тяжелые бои, городские бои, но тем не менее мы видим, что наши подразделения продвигаются вперед. Ребята просто герои», — отметил Пушилин в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что бойцы действуют в сложных погодных условиях.

Сражения ведутся в городской черте, где украинские формирования пытаются контратаковать. Несмотря на ожесточенное сопротивление, российские войска продолжают методичное наступление.

Продолжение после рекламы

Пушилин охарактеризовал ситуацию как сложную, но контролируемую. Подразделения продвигаются вперед, преодолевая хорошо организованную оборону противника. Особую сложность представляют бои в городской застройке, где противник использует укрепленные позиции.