Настроение праздника смогут передать символы, материалы и эмоции Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители Челябинска на День народного единства могут порадовать близких необычными подарками. В числе предметов, которые воплощают дух страны, бокал «Россия» и обложка для документов из натуральной кожи с латунным гербом страны, сообщили в пресс-службе «Авито».

«Ко Дню народного единства челябинцы могут вручить близким необычные подарки, которые воплощают дух страны. Настроение праздника смогут передать символы, материалы и эмоции. Каждый из них по-своему напоминает, что единство — не только историческая память, но и повседневная гордость, которую можно держать в руках», — отметили в пресс-службе.

На первом месте в подборке — бокал «Россия», выполненный в технике художественного литья. Герб Российской Федерации с Георгием Победоносцем в бордовой эмали гордо раскинул крылья, словно обнимая страну. Таким предметом можно украсить коллекцию или порадовать близких. Средняя цена предмета — 7000 рублей.

Продолжение после рекламы

Еще один необычный предмет, которым можно порадовать родных — обложка для документов из натуральной кожи с латунным гербом России. Обложка имеет лаконичный дизайн, прочную кожу и металлический герб. Ее можно не только подарить, но и купить для себя. Как отмечается в объявлении — сдержанно, достойно и по-русски. Такой презент будет стоить 1600 рублей.

Бокал «Россия», выполненный в технике художественного литья Фото: пресс-служба «Авито»