Бизнесмены ТК «КС» заявили об угрозе банкротства после перекрытия заездов
Более сотни арендаторов помещений в торговом комплексе «КС» в Челябинске написали коллективное обращение Уполномоченному по защите прав предпринимателей Александру Гончарову и в Комитет дорожного хозяйства Челябинска с просьбой пересмотреть варианты заезда и выезда после начала ремонта моста. Сейчас из-за отсутствия покупателей их бизнес и сотни рабочих мест находятся на грани банкротства.
«После начала ремонта моста нам оставили один заезд и выезд, все очень неудобные, через несколько полос. К нам прекратился трафик, посетителей нет, продаж нет, денег нет. Мы написали коллективное обращение, подписались более ста предпринимателей, но безрезультатно», — сообщил один из бизнесменов на условиях анонимности.
В коллективном обращении арендаторы пожаловались на отсутствие транспортной доступности в связи с проведением поэтапного ремонта моста. По словам бизнесменов, сейчас поток покупателей к ним уменьшился практически до нуля из-за непродуманной системы проезда как к самому комплексу, так и из него, причем как со стороны центра, так и из самого района. Они утверждают, что клиенты начали игнорировать посещение КС из-за проблем с заездом и выездом через многополосный тракт, что приведет к массовому разорению арендаторов и увольнению сотрудников.
Также бизнесмены рассказали, что в августе 2025 года были изменены некоторые дорожные знаки, однако результат, по словам арендаторов, оказался околонулевой. Данный этап ремонта дороги продлится до марта 2027 года, а сдача объекта запланирована в 2027 году, но из-за отсутствия выручки бизнесмены находятся на грани разорения уже сегодня.
В КДХ URA.RU пояснили, что работы на объекте выполняются в рамках контакта, заключенного Комитетом дорожного хозяйства города Челябинска с АО «УРАЛМОСТОСТРОЙ». Перекрытие въезда и выезда со стороны улицы Черкасской ТРЦ «КС» выполнено с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
«Организация движения на время проведения строительно-монтажных работ выполнена в соответствии с проектом организации дорожного движения и согласовано с ГАИ Челябинска. Дополнительный въезд/выезд обеспечен через Гипермаркет „Лента“», — уточнили в КДХ. Сейчас предприниматели ждут ответ от Уполномоченного по правам предпринимателей.
