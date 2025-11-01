Логотип РИА URA.RU
Челябинская область стала четвертой в рейтинге развития некоммерческого сектора

01 ноября 2025 в 18:31
НКО в Челябинской области оказывают помощь 200 тысячам нуждающихся (архивное фото)

Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинская область заняла четвертую позицию ежегодного рейтинга уровня и качества развития некоммерческого сектора в регионах «Регион-НКО». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

«Челябинская область поднялась на четвертую строчку рейтинга. При формировании рейтинга учитывались потенциал, масштаб и устойчивость некоммерческого сектора, общественная значимость, а также взаимодействие с органами власти, СМИ, бизнесом и гражданами», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале. 

Рейтинг проводит Общественная палата РФ вместе с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». Эксперты смотрят на экономическую значимость некоммерческого сектора в регионах и использование ресурсов для развития. Торжественная церемония объявления результатов прошла в Москве. 

В Челябинской области НКО ежегодно оказывают поддержку более 200 тысячам южноуральцев, рассказал Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». «Одной только гуманитарной помощи наши НКО передают более 2 000 тонн. Предприятиями Южного Урала на благотворительные цели направляется более двух миллиардов рублей», — сообщил Комиссаров. 

Финансовая помощь некоммерческому сектору в Челябинской области за последние пять лет выросла в 15 раз, заявил ранее губернатор Алексей Текслер. В регионе активно развиваются общественные объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, рассказал Текслер в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. 

