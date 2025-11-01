Челябинская область стала четвертой в рейтинге развития некоммерческого сектора

НКО в Челябинской области оказывают помощь 200 тысячам нуждающихся (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Челябинская область заняла четвертую позицию ежегодного рейтинга уровня и качества развития некоммерческого сектора в регионах «Регион-НКО». Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Челябинская область поднялась на четвертую строчку рейтинга. При формировании рейтинга учитывались потенциал, масштаб и устойчивость некоммерческого сектора, общественная значимость, а также взаимодействие с органами власти, СМИ, бизнесом и гражданами», — сообщила пресс-служба правительства региона в telegram-канале.

Рейтинг проводит Общественная палата РФ вместе с рейтинговым агентством «РАЭКС-Аналитика». Эксперты смотрят на экономическую значимость некоммерческого сектора в регионах и использование ресурсов для развития. Торжественная церемония объявления результатов прошла в Москве.

Продолжение после рекламы

В Челябинской области НКО ежегодно оказывают поддержку более 200 тысячам южноуральцев, рассказал Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда «Центр поддержки гражданских инициатив и развития некоммерческого сектора экономики Челябинской области». «Одной только гуманитарной помощи наши НКО передают более 2 000 тонн. Предприятиями Южного Урала на благотворительные цели направляется более двух миллиардов рублей», — сообщил Комиссаров.