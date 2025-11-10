Логотип РИА URA.RU
Экономика

Недвижимость

В Перми продается двухэтажное кирпичное здание гостиницы с сауной по цене квартиры

Стоимость двухэтажного комплекса в Перми с гостиницей и сауной - 14,2 млн рублей
10 ноября 2025 в 13:43
В комплексе находится торговый зал, сауна и номера

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми на улице Огородникова продается здание гостиницы с сауной и торговым залом. Стоимость готового бизнеса — 14,2 млн рублей, что сопоставимо ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.

«В продаже здание 280 квадратных метров с землей шесть соток. На первом этаже — торговый зал с выходом на улицу. На втором — гостиница и отдельное жилое помещение на три комнаты. В здании имеется сауна. Стоимость — 14,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание находится на первой линии от дороги. Рассматриваются все формы оплаты. Предлагается также обменять готовый бизнес на иную недвижимость.

Ранее URA.RU сообщало, что В Дзержинском районе Перми продается сауна. Стоимость готового бизнеса — 3,8 млн рублей, что является средней ценой однокомнатной квартиры в краевом центре.  

