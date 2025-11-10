В Перми продается двухэтажное кирпичное здание гостиницы с сауной по цене квартиры

В комплексе находится торговый зал, сауна и номера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Мотовилихинском районе Перми на улице Огородникова продается здание гостиницы с сауной и торговым залом. Стоимость готового бизнеса — 14,2 млн рублей, что сопоставимо ценой трехкомнатной квартиры в центре краевой столицы.

«В продаже здание 280 квадратных метров с землей шесть соток. На первом этаже — торговый зал с выходом на улицу. На втором — гостиница и отдельное жилое помещение на три комнаты. В здании имеется сауна. Стоимость — 14,2 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Здание находится на первой линии от дороги. Рассматриваются все формы оплаты. Предлагается также обменять готовый бизнес на иную недвижимость.

