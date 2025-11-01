ФК «Шинник» выиграл у «Челябинска» 1:0 в Ярославле

В матче ярославцами был забит единственный гол Фото: Илья Изотов © URA.RU

В первенстве Первой Лиги России ФК «Челябинск» проиграл ярославскому «Шиннику» 0:1. Об этом сообщает наблюдавший за матчем корреспондент URA.RU.

«Пропустив гол в первом тайме, во втором челябинцы начали оказывать мощное давление на ворота соперников. Но во время опасных моментов везения южноуральцам не хватило — они не смогли воспользоваться своими моментами. Проиграв, ФК „Челябинск“ прервал свою серию из 10 матчей без поражений», — передает корреспондент.

К матчу против ФК «Челябинск» ярославцы подошли, имея 19 очков после 16 игр, на 9-м месте в таблице Лиги. А «Челябинск» — с 25 очками после 17 игр на 6-м месте.

На 14-й минуте угловой у ворот Тусеева привел к пропущенному голу: Руслан Куль сориентировался в суматохе и открыл счет. Во второй половине тайма челябинцы стали играть активнее и даже временами придавливать ярославцев к воротам. На 30-й минуте у южноуральцев был шанс сравнять счет, но мяч пролетел мимо ворот. В целом же в отсутствие Рамазана Гаджимурадова было ощущение, что совершать удары по воротам некому. Впрочем, и «Шинник» почти не бил, потому что после забитого гола скоцентрировался на обороне.

Во втором тайме на 62-й минуте у Гаррика Левина был огромный шанс сравнять счет с близкого расстояния, но Тимофей Митров спас «Шинник». «Челябинск» начал создавать все больше опасных моментов у ворот хозяев поля, но безрезультатно. И даже штрафной на 83-й минуте, когда казалось, что гол неизбежен, Митров снова сработал просто великолепно.