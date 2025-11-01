Бастрыкин потребовал доклад по делу о срыве строительства школы в Челябинске

В центральном аппарате СК проконтролируют дело о строительстве челябинской школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о нарушении прав жителей микрорайона «Белый хутор» поселка Западного в Челябинске. Дело касается срыва сроков строительства школы на 1100 мест, которое началось в сентябре 2021 года. Об этом сообщил telegram-канал СК России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал у и.о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константина Правосудова доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования уголовного дела — о его результатах», — говорится в сообщении ведомства.

Строительство образовательного учреждения не завершено в установленные сроки, окончание работ перенесено на сентябрь 2026 года. Из-за этого дети вынуждены посещать занятия в других школах, где не хватает мест, что негативно влияет на качество обучения. Жители обращались в различные инстанции, но результатов не добились. Граждане опасаются очередного переноса сроков сдачи объекта. Уголовное дело расследуется в СУ СК России по Челябинской области. Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

