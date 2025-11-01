Воспитанницы челябинской спортшколы «Вероника» Арина Корбакова и Мария Лошкина стали чемпионы мира по танцевальному спорту на турнире в Баку. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Арина Корбакова взяла „золото“ в возрастной категории до 16 лет. Мария Лошкина поднялась на высшую ступень пьедестала в категории до 19 лет», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

Azerbaijan Dance Festival 2025 — open to the world event проходит в эти дни в Баку. Участниками турнира стали более 200 пар и соло-исполнителей из 20 стран мира. На фестивале разыгрывают медали международных соревнований, чемпионата мира WDC AL и Европы WDC и другие. На паркет также выйдут профессиональные танцевальные пары из Челябинска Владлена Кравченко и Марианна Бутузова, а также юниоры Тимофей Ковалев и Арина Корбакова.