Свердловчан предупредили об активизации мошенников в сезон осенних распродаж

Осенью начинается пора распродаж

Интернет — мошенники стали активнее в сезон осенних распродаж обманывать свердловчан. Так как в период акций граждане охотнее переходят по различным ссылкам. Мошенники взламывают аккаунты блогеров и размещают в шапке профиля ложную информацию, рассказали URA.RU в Мегафон по итогам исследования, которого компания провела вместе с «Лабораторией Касперского».

Злоумышленники создают поддельные сайты (наиболее распространенные страницы — с розыгрышами призов, приуроченных к осенним распродажам) и занимаются точечным распространением ссылок на эти платформы. Для этого они и используют аккаунты блогеров. Известные люди имеют свою доверчивую аудиторию, которая и сможет купиться на ложную информацию. По данным «Лаборатории Касперского», в третьем квартале 2025 года, по сравнению с первым, в три раза выросло число аккаунтов, в которых есть признаки мошеннической активности.

«Мы отмечаем, что качество фишинговых страниц заметно выросло. Они все точнее имитируют интерфейсы известных брендов. Визуально отличить поддельный ресурс от оригинала становится все сложнее. Однако адрес сайта всегда остается ключевым индикатором. В случае подделки сайта он никогда не будет легитимным», — объяснил директор департамента по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

