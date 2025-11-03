Логотип РИА URA.RU
Губернатор ХМАО плавал на одной дорожке с будущими чемпионами России по плаванию. Фото

03 ноября 2025 в 20:31
Сборная Югры готовится к всероссийским соревнованиям, которые пройдут с 7 по 12 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Югры Руслан Кухарук посетил тренировку воспитанников Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва в бассейне. Глава региона лично пообщался со спортсменами из Урая и Нефтеюганска, которые готовятся к чемпионату России по плаванию в Казани. Об этом рассказал Кухарук в telegram-канале.

«Вечером решил зарядиться энергией в бассейне, где попал на тренировку воспитанников Югорского колледжа-интерната олимпийского резерва. Отличная возможность потренироваться на одной дорожке с будущими звездами югорского спорта, узнать о планах и мечтах», — пишет губернатор.

Сборная Югры готовится к всероссийским соревнованиям, которые пройдут с 7 по 12 ноября. Среди участников — Антон Мальцев из Урая и Николай Просоедов из Нефтеюганска. Губернатор пожелал спортсменам удачи и отметил серьезный настрой команды.

Фото: telegram-канал Руслана Кухарука

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске завершается модернизация Центра зимних видов спорта имени Александра Филиппенко, сообщил губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Работы по обновлению инфраструктуры спортивного объекта находятся на финальной стадии, а первый снег уже уложен на трассы.

