«Петрович, ты вообще молодец»: подборка цитат, которыми прославился легендарный мэр из ХМАО
URA.RU собрало фонд легендарных цитат главы Белоярского района ХМАО Сергея Маненкова
Фото: Илья Московец © URA.RU
Легендарный мэр-блогер из Белоярского района ХМАО Сергей Маненков переизбран на новый срок. URA.RU собрало золотой фонд цитат политика, которого называют самым счастливым мэром России.
Политический стендап
В 2024 году Маненков, выступая в Ханты-Мансийске на Дне строителя, устроил настоящее стендап-шоу, и на протяжении 40 минут смешил политэлиту. «В 29 лет почему-то поставили начальником СМУ, в 33 года избрали главой. И если все сегодня хорошо после сегодняшнего выступления будет, то через месяц 7-го числа исполнится ровно 35 лет, как я руковожу территорией», — начал свое выступление мэр.
- (О первопроходцах) «Мне повезло, я приехал на готовое: мне дали ключи от половины вагончика и в ста метрах от него показали туалет из необрезной доски».
- (О судьбах мэров) «Всем вновь избранным главам всегда говорю: главой работать тяжело первые 15 лет, потом привыкаешь».
- (О двух визитах космонавта Терешковой в Белоярский) «Она мне при встрече сказала, что была у нас три раза. Первый раз пролетала над Белоярским, когда была в космосе».
- (О секрете повышения рождаемости в арктической зоне) «С каждым годом все больше и больше подсветкой занимаемся. Поверьте, чем больше подсвечиваемся, тем больше рождаемость!»
- (О памятнике на Студенческом бульваре) «Когда открывали бульвар, я сказал: „Кто хочет сдать сессию в колледже, садитесь на скамейку и потрогайте девушку за коленку, и с успеваемостью будет все хорошо“. Успеваемость растет, коленка блестит... Я только сегодня посмотрел, что блестит даже чуть выше коленки!»
- (О нюансах работы некоторых коллег) Считаю, что я неглупый человек, но до сих пор не понимаю, почему мы выкупаем у наших застройщиков квадратный метр дешевле, чем в муниципалитетах, которые находятся на железной дороге и на асфальте.
О хобби
Самыми популярными и просматриваемыми видео у Маненкова всегда были ролики о рыбалке, кулинарии и грибах. Он настолько эмоционально подходит к процессу, что югорская политэлита, глядя на его успехи по вылавливанию щук в сорокаградусный мороз, тоже начала увлекаться зимней рыбалкой.
- (О зимней рыбалке) «Рыбалка получилась зашибись!»
- (О сложностях подледного лова) «С Петровичем никто не спорит! Иди сюда, красота, я тебя за глазки возьму!»
- (О фото на память) «Ну что, щучка, довыделывалась? Идем, будем фотографироваться!»
- (О рыбалке и начальниках) «Рыбалка помогает мне окунуться в атмосферу дикой природы, чистого воздуха и уединения с друзьями. На рыбалке, как в бане, начальников нет, все равны».
- (О грибах) «Я вам хочу сказать, Петрович — еще тот ворошиловский стрелок. Смотрите, какая удачная охота!»
- (О стейках из оленины) «У Петровича просто глаз-алмаз — все влезло!»
- (О кулинарии) «Петрович, ты вообще мо-ло-дец!»
- (Об экспедиции РГО в югорской Арктике) «Проснулись, обалдели — зима».
- (О 8 марта) «Бросите нафиг эту торговлю и пойдете праздновать».
