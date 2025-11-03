«Петрович, ты вообще молодец»: подборка цитат, которыми прославился легендарный мэр из ХМАО

В 2024 году Маненков, выступая в Ханты-Мансийске на Дне строителя, устроил настоящее стендап-шоу, и на протяжении 40 минут смешил политэлиту. «В 29 лет почему-то поставили начальником СМУ, в 33 года избрали главой. И если все сегодня хорошо после сегодняшнего выступления будет, то через месяц 7-го числа исполнится ровно 35 лет, как я руковожу территорией», — начал свое выступление мэр.