От ресторанов до закрытых кинозалов: где отметить день рождения в Нижневартовске
Топ идей для нижневартовских именинников
Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU
День рождения — хороший повод выбраться из дома и устроить праздник с размахом. В Нижневартовске вариантов больше, чем кажется: можно шумно отметить в ресторане, арендовать боулинг-дорожки, собрать друзей в приватном кинотеатре или расслабиться в спа-комплексе. Лучшие площадки, где вечер не закончится банальным тортом и свечами — в подборке URA.RU.
Ресторан «Жемчужина Сибири»
Рейтинг по 2GIS: 4,8/5
Здесь можно попробовать северные деликатесы, например, муксун и строганину. Ресторан часто выбирают как площадку для торжеств, чтобы собраться с большой компанией в банкетном зале.
Средний чек: около 3 000 рублей на человека. Судя по отзывам, стоит заранее позаботиться об организации банкета — бывают накладки.
Совет: при бронировании уточните оформление зала, минимальный чек, возможность принести свой торт или напитки. Если праздник крупный, обсудите тайминг, музыку, поздравление.
Ресторан «Аквариум»
Для дружеской компании до 30 человек — это идеальный вариант. Зал рассчитан до 120 человек, что делает площадку хорошим вариантом, если хочется праздничную обстановку, но не супер-банкетную. Возможен банкет, есть VIP-зоны.
Совет: резервируйте отдельный зал, либо большой стол, заранее уточняйте формат поздравления для именинника. Если планируется живая музыка, спросите про технические условия.
Боулинг-ресторан Brooklyn Bowl
Комбинированный формат: боулинг + еда + развлечения. Отлично для компании на 10-20 человек. На сайте площадки указаны специальные предложения для изменников.
Совет: узнайте стоимость дорожки, минимальный заказ/фуршет, есть ли ведущий, какие бонусы может получить именинник. Вариант подойдет, если хочется праздника с активностями и движением.
Банный комплекс VARTA SPA
Банный комплекс со спа-процедурами включает разные парные: русская, турецкая (хаммам), финская, инфракрасная. Есть бассейн и джакузи, зона отдыха — хороший формат для расслабленного праздника вне ресторана.
Частный кинотеатр KinoRoom
Формат «вечеринка-кинозал» — аренда приватного зала с возможностью выбрать фильм, подключить игру на приставке, спеть в караоке, танцы.
Совет: ориентируйтесь на цены и условия каждого из залов — три на выбор. Так, например, аренда зала в стиле дворца на три часа с понедельника по четверг обойдется примерно в 11 000 рублей. А за дополнительный час оплата производится по-разному в зависимости от дня недели.
