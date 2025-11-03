Что известно об уголовном деле бывшего первого замгубернатора ХМАО

Уголовное дело экс-заместителя губернатора ХМАО Шипилова направлено в суд Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Уголовное дело бывшего первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Шипилова, обвиняемого во взятке в 7,5 млн рублей и превышении должностных полномочий, направлено в Сургутский городской суд. Как сообщили в прокуратуре округа и следственном управлении СКР по Югре, экс-чиновник, занимая высокий пост, организовал незаконный перевод многоквартирных домов из муниципальной управляющей компании в частную.

Задержание

Алексея Шипилова задержали 14 февраля в его доме в Ханты-Мансийске сотрудники ФСБ. Уже на следующий день суд арестовал его, и мера пресечения несколько раз продлевалась. 9 июля Ханты-Мансийский районный суд продлил арест еще на два месяца — до 14 сентября. Позже фигуранта перевели под домашний арест.

В чем обвиняют

По версии следствия, с сентября 2023 по октябрь 2024 года Шипилов, будучи первым заместителем губернатора, получил не менее 7,5 млн рублей за содействие в переходе жилых домов из муниципальной «Управляющей компании №2» в частную УК «Диалог». Для этого он якобы давал незаконные указания местным чиновникам.

Продолжение после рекламы

Источники URA.RU связывают это уголовное дело с расследованием деятельности самой УК «Диалог», аффилированной с покойным депутатом думы ХМАО Александром Колодичем. В рамках той же схемы на экс-мэра Сургута Андрея Филатова было заведено уголовное дело по обвинению в коммерческом подкупе. Сейчас он и руководство «Диалога» находятся под домашним арестом.

Последствия

На имущество Шипилова наложен арест на сумму свыше 9 млн рублей. По данным СК, речь идет о недвижимости и банковских счетах. Сам экс-чиновник ранее заявлял в суде, что из-за ареста счетов не может содержать многодетную семью и просил разрешить ему трудоустроиться на один из курганских заводов. Однако суд в этом экс-чиновнику отказал.