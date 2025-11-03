В Сургуте члены подростковой ОПГ собирают подписи в поддержку задержанных за избиение школьника
Администрация города сообщает, что ситуация взята на контроль, а с потерпевшим работают медики
В Сургуте (ХМАО) участники подростковой ОПГ организовали в своих социальных сетях сбор подписей в поддержку задержанных членов банды, которые 30 октября жестоко избили 16-летнего подростка из-за вейпа у дома номер 2 по Тюменскому тракту. Об этом сообщает telegram-канал «Сургут Мегаполис».
«Инициативная группа объявила сбор подписей в поддержку подростков, которые из-за вейпа устроили драку. В ходе проверки выяснилось, что инициативная группа — это целая банда, которая заставляет детей воровать, избивает и шантажирует», — пишут в посте со скриншотами переписок членов ОПГ.
Пострадавшего госпитализировали с травмами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия».
Администрация Сургута сообщила, что после каникул во всех школах города запланированы совместные с УМВД мероприятия. Ситуация взята на особый контроль городскими властями и правоохранительными органами. Девочка, снявшая на видео избиение из-за вейпа, получает регулярные угрозы от членов банды.
Как ранее установлено, под видом «инициативной группы» действует хорошо организованная преступная структура. ОПГ регулярно занимается вымогательством, избиениями и шантажом учеников.
