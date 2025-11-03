Водитель Chevrolet скончался на месте ДТП Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургутском районе (ХМАО) на 43-м километре трассы «подъезд к г. Когалыму» 3 ноября произошло смертельное ДТП. 28-летний водитель автомобиля Chevrolet Cruze выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. Об этом сообщает Госавтоинспекция Югры.

«Мужчина 1997 года рождения, управляя автомобилем „Chevrolet Cruze“, двигаясь со стороны города Сургута, по предварительным данным, допустил выезд на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем „Toyota Land Cruiser“», — пишут в ведомстве. В результате водитель Chevrolet погиб на месте.

Водитель и пассажир Toyota, а также пассажир Chevrolet с травмами доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и Госавтоинспекции.

Видео: telegram-канал Госавтоинспекции Югры