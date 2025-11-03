Nokia и фотоаппараты Kodak: россияне смогут купить уникальные товары из прошлого
Летом этого года в распродаже приняли участие 1,5 млн продавцов
Фото: Илья Московец © URA.RU
Россиянам предоставят возможность купить уникальные ретро-товары: от телефонов Nokia до джинсов клеш и пленочных фотоаппаратов Kodak. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«Одной из тем распродажи „Хватамба“ станет „ностальгия“. Это товары 1980, 1990, 2000 и 2010-х годов, знакомые всем с детства, которые не только дарят нам теплые воспоминания, но и формируют эмоциональную составляющую в момент покупки», — отметили в компании.
Покупателям предлагают ретро-гаджеты вроде Nokia 8800 и Nokia 6500, пленочные фотоаппараты Kodak, джинсы клеш на низкой посадке, винтажную электронику и предметы интерьера. В прошлый раз благодаря «Хватамбе» россияне сэкономили 350 миллионов рублей.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.