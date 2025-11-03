Nokia и фотоаппараты Kodak: россияне смогут купить уникальные товары из прошлого

Летом этого года в распродаже приняли участие 1,5 млн продавцов Фото: Илья Московец © URA.RU

Россиянам предоставят возможность купить уникальные ретро-товары: от телефонов Nokia до джинсов клеш и пленочных фотоаппаратов Kodak. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».

«Одной из тем распродажи „Хватамба“ станет „ностальгия“. Это товары 1980, 1990, 2000 и 2010-х годов, знакомые всем с детства, которые не только дарят нам теплые воспоминания, но и формируют эмоциональную составляющую в момент покупки», — отметили в компании.