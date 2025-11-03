После обнаружения ВАЗ был изъят и помещен на штрафстоянку Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) 20-летний водитель автомобиля ВАЗ с незаконно установленными проблесковыми маячками был задержан после публикации видео, где он катался по тротуару у входа в гипермаркет. Нарушителя привлекли по пяти статьям КоАП РФ, сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Югры.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором водитель, в нарушение требований ПДД, двигаясь по тротуару, около входа в гипермаркет, управлял автомобилем „ВАЗ“, с установленными проблесковыми маячками синего и красного цвета... Подверг опасности других участников дорожного движения», — пишет пресс-служба.

Молодой человек принес извинения жителям города и пообещал в дальнейшем не нарушать ПДД. Его автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Инцидент произошел в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками ГИБДД.

