Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В ХМАО водитель на ВАЗе с мигалками чуть не заехал в магазин ради видео. Видео

03 ноября 2025 в 16:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
После обнаружения ВАЗ был изъят и помещен на штрафстоянку

После обнаружения ВАЗ был изъят и помещен на штрафстоянку

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) 20-летний водитель автомобиля ВАЗ с незаконно установленными проблесковыми маячками был задержан после публикации видео, где он катался по тротуару у входа в гипермаркет. Нарушителя привлекли по пяти статьям КоАП РФ, сообщает в telegram-канале Госавтоинспекция Югры.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором  водитель, в нарушение требований ПДД, двигаясь по тротуару, около входа в гипермаркет, управлял автомобилем „ВАЗ“, с установленными проблесковыми маячками синего и красного цвета... Подверг опасности других участников дорожного движения», — пишет пресс-служба.

Молодой человек принес извинения жителям города и пообещал в дальнейшем не нарушать ПДД. Его автомобиль был изъят и помещен на штрафстоянку. Инцидент произошел в ходе мониторинга соцсетей сотрудниками ГИБДД.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте (ХМАО) полиция задержала водителя, устроившего смертельное ДТП и два раза сбегавшего с места аварии. При задержании установлено, что подозреваемый был в алкогольном опьянении.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал