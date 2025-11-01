Логотип РИА URA.RU
Экономика

Управляющий курганского филиала Сбербанка Зольников ушел с должности

01 ноября 2025 в 16:30
Станислав Зольников покинул пост управляющего курганского филиала Сбербанка

Станислав Зольников покинул пост управляющего курганского филиала Сбербанка

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском филиале Сбербанка происходит смена руководства. Прежний управляющий Станислав Зольников ушел с должности и переехал в другой регион. Об этом URA.RU сообщили источники, работающие в финансовой организации.

«Зольников принял предложение о работе в банковской структуре Тверской области. Он ушел с должности в курганском Сбербанке и переехал в регион, где уже работал ранее», — рассказали источники.

Зольников руководил курганским филиалом с января 2021 года. В настоящее время филиал ждет назначения нового руководителя.

Редакция обратилась за подтверждением информации к представителям организации. «Станислав Зольников принял решение о возвращении в Тверь. Сейчас обязанности руководителя отделения исполняет замуправляющего Павел Курочкин. О назначении нового главы Сбера в Кургане сообщим дополнительно», — ответили в пресс-службе организации. 

