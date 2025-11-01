Тюменские думы зачистили от нелояльной оппозиции

Думы единогласно проголосовали за мэров в 21 из 22 муниципалитетов Тюменской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области завершились осенние выборы — в регионе сформировались новые созывы 22 городских и районных дум, которые позже проголосовали за избрание муниципальных глав. В абсолютном большинстве территорий мэров определили единогласно — единственным на весь регион, кто выразил несогласие с общим мнением, оказался коммунист из Омутинского округа Олег Муравьев — он воздержался от голосования за действующего главу администрации Олега Кузнецова.

«Противостояние с главой муниципального округа чревато довольно серьезными последствиями, поскольку им в этих районах работать, а глава все таки там имеет довольно серьезный вес. Итоги голосования показали как минимум лояльность местных депутатов и местных ячеек партий», — отметил политолог Александр Безделов.

О единогласном решении депутатов по вопросу избрания глав сообщали в самих мэриях. В думе и администрации Омутинского района на соответствующий вопрос корреспондента отвечать отказались — туда направлен официальный запрос.

