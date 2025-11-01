Тюменские думы зачистили от нелояльной оппозиции
Думы единогласно проголосовали за мэров в 21 из 22 муниципалитетов Тюменской области
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Тюменской области завершились осенние выборы — в регионе сформировались новые созывы 22 городских и районных дум, которые позже проголосовали за избрание муниципальных глав. В абсолютном большинстве территорий мэров определили единогласно — единственным на весь регион, кто выразил несогласие с общим мнением, оказался коммунист из Омутинского округа Олег Муравьев — он воздержался от голосования за действующего главу администрации Олега Кузнецова.
«Противостояние с главой муниципального округа чревато довольно серьезными последствиями, поскольку им в этих районах работать, а глава все таки там имеет довольно серьезный вес. Итоги голосования показали как минимум лояльность местных депутатов и местных ячеек партий», — отметил политолог Александр Безделов.
О единогласном решении депутатов по вопросу избрания глав сообщали в самих мэриях. В думе и администрации Омутинского района на соответствующий вопрос корреспондента отвечать отказались — туда направлен официальный запрос.
Как ранее сообщало URA.RU, выборы муниципальных глав практически во всем регионе пришлось проводить из-за перехода на одноуровневую систему власти в 20 муниципальных округах. Еще в двух территориях (в Ишиме и Заводоуковске) у действующих глав завершался пятилетний срок полномочий. В результате выборов глав свои должности сохранили 20 чиновников из 22, часть из них занимают свои позиции с начала «десятых» годов.
