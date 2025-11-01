В Тюменской области вычислили черных лесорубов, уничтоживших более 50 деревьев

Нарушителям грозит уголовная ответственность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники лесной охраны Тюменской области за неделю выявили двух нарушителей, незаконно вырубивших деревья на общую сумму более 143 тысяч рублей. Об этом сообщает департамент лесного комплекса региона.

«За последнюю неделю при патрулировании лесов сотрудники лесной охраны установили личности двух черных лесорубов. Ущерб превысил 143 тысячи рублей», — пояснили в ведомстве.

Первый случай вырубки леса засекли в Казанском лесничестве. Здесь пострадало 11 деревьев. Еще один черный лесоруб орудовал в Юргинском районе. Здесь зафиксировали вырубку 47 сухостойных сосен.

Обоим нарушителям грозит уголовное наказание. Помимо этого, лесорубам предстоит в полном объеме возместить сумму причиненного вреда.