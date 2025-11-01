Некоторые дальнобойщики во время рейсов заезжают в Тюмень, чтобы переночевать на парковках крупных ЖК Фото: Роман Наумов © URA.RU

Дальнобойщики незаконно паркуют тягачи с прицепами на стоянке тюменского ЖК «Заречный». Об этом URA.RU рассказали местные жители. Они пожаловались на то, что большегрузы занимают много места и мешают другим водителям.

«Есть несколько водителей длинномеров, которые уже на постоянной основе приезжают на нашу парковку, чтобы переночевать. Большегрузы занимают много места. То же самое происходит на других придомовых стоянках заречных микрорайонов. И в целом, насколько мне известно, ставить машины такого типа на обычных парковках запрещено законом», — рассказала агентству одна из жительниц ЖК.

В разговоре с агентством один из водителей рассказал, что некоторые дальнобойщики стараются избегать ночевок на стоянках рядом с федеральными трассами. «Ночевать на трассе безопасно, если рядом есть другие дальнобойщики. В одиночку делать это крайне не рекомендуется, тем более, с грузом. Поэтому некоторые водители сознательно заезжают в города и отдыхают на стоянках жилых комплексов — это, в общем-то, нормальная практика. А штрафы за парковку коммерческого транспорта на таких парковках не такие уж большие», — отметил собеседник URA.RU.

Согласно, ст. 12.28 КоАП РФ, парковка грузовиков весом более 3,5 тонн, автобусов и другого коммерческого транспорта возле жилых домов запрещена. За нарушение ПДД в этой части, владельцам автотранспорта грозит штраф до 1 500 рублей.

