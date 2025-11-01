В Тюмени обсудили будущие налоговые изменения с предпринимателями

Якушев отметил, что в экономике наблюдается рост, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Первый вице-спикер Совета федерации РФ Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор провели встречу в Тюмени с представителями местного бизнеса, на которой обсудили текущую экономическую ситуацию, инвестиционный климат и предстоящие налоговые реформы. Об этом сообщили в Информационном центре правительства Тюменской области.

«Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина, выступая на этой неделе в Совете федерации РФ и государственной думе, отметила, что паниковать сегодня не нужно. Экономический рост все-таки есть, а кредитные портфели предприятий продолжают увеличиваться», — цитируют слова Якушева в telegram-канале Инфоцентра.