В Тюмень вернулись незаконные службы ночной доставки алкоголя

Кустарные предприниматели незаконно зарабатывают на тюменских любителях выпивки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмень вернулись незаконные службы круглосуточной доставки алкоголя, которые теперь принимают заказы не через интернет-сайты, а с помощью мессенджера Telegram. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько лет назад в Тюмени было достаточно много незаконных фирм по круглосуточной доставке алкоголя, которые работали преимущественно в ночное время. Потом все сайты этих контор заблокировали и они на некоторое время исчезли, но недавно вернулись. Заказы принимают через мессенджер Telegram. Цены на алкоголь — в два-три раза выше, чем в магазинах. Про происхождение товара информации клиентам не предоставляют. То есть, непонятно, где, когда и кем он был изготовлен и в каких условиях», — отметил собеседник URA.RU.

Он добавил, что ночные продавцы алкоголя торгуют им в открытую. «Раньше ночные службы доставки придумывали различные схемы обхода законодательства. Например, утверждали, что продают не алкоголь, а различные сувениры, к которым в подарок идет вино, водка, пиво и т.д. Сейчас просто приезжают к клиентам, вручают бутылку и уезжают. Вообще ничего не боятся», — добавил инсайдер агентства.

Продолжение после рекламы

За ночную торговлю алкоголем предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так, по ст. 171.4 УК РФ — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно, преступникам грозит до года лишения свободы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Магазины в Тюменской области имеют право торговать алкоголем с 8:00 до 21:00. В отдельные праздничные дни его продажа в региона запрещена.