Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

В Тюмень вернулись незаконные службы ночной доставки алкоголя

Незаконные службы доставки алкоголя в Тюмени начали работать через Telegram
01 ноября 2025 в 20:44
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Кустарные предприниматели незаконно зарабатывают на тюменских любителях выпивки

Кустарные предприниматели незаконно зарабатывают на тюменских любителях выпивки

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмень вернулись незаконные службы круглосуточной доставки алкоголя, которые теперь принимают заказы не через интернет-сайты, а с помощью мессенджера Telegram. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Несколько лет назад в Тюмени было достаточно много незаконных фирм по круглосуточной доставке алкоголя, которые работали преимущественно в ночное время. Потом все сайты этих контор заблокировали и они на некоторое время исчезли, но недавно вернулись. Заказы принимают через мессенджер Telegram. Цены на алкоголь — в два-три раза выше, чем в магазинах. Про происхождение товара информации клиентам не предоставляют. То есть, непонятно, где, когда и кем он был изготовлен и в каких условиях», — отметил собеседник URA.RU.

Он добавил, что ночные продавцы алкоголя торгуют им в открытую. «Раньше ночные службы доставки придумывали различные схемы обхода законодательства. Например, утверждали, что продают не алкоголь, а различные сувениры, к которым в подарок идет вино, водка, пиво и т.д. Сейчас просто приезжают к клиентам, вручают бутылку и уезжают. Вообще ничего не боятся», — добавил инсайдер агентства.

Продолжение после рекламы

За ночную торговлю алкоголем предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Так, по ст. 171.4 УК РФ — незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенная неоднократно, преступникам грозит до года лишения свободы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Магазины в Тюменской области имеют право торговать алкоголем с 8:00 до 21:00. В отдельные праздничные дни его продажа в региона запрещена.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени магазины разливных напитков незаконно продают пиво в вечернее время. Некоторые торговые точки работают до глубокой ночи.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал