В Тюменской области назвали дату начала шестого термального сезона

Шестой термальный сезон стартует в Тюменской области с 8 ноября
01 ноября 2025 в 18:45
Начало нового сезона назначено на 8 ноября

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Шестой термальный сезон начнется в Тюменской области 8 ноября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Шестой термальный сезон стартует в Тюменской области 8 ноября. В течение месяца каждые выходные на источниках гостей будет ждать праздничная программа с розыгрышем призов, термальными перформансами и активностями», — пояснили в инфоцентре. 

Марафон откроет экопарк «Тайга», к которому присоединятся термальные курорты и базы отдыха «Сосновый бор», «Верхний бор», «Марциаль», «Советsky», «Тараскуль» и «Источник Тюменский. Банные комплексы области продемонстрируют сибирские традиции парения: скрабирование, контрастные процедуры и церемонии чаепития.

