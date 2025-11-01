В Тюменской области назвали дату начала шестого термального сезона
Начало нового сезона назначено на 8 ноября
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Шестой термальный сезон начнется в Тюменской области 8 ноября. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Шестой термальный сезон стартует в Тюменской области 8 ноября. В течение месяца каждые выходные на источниках гостей будет ждать праздничная программа с розыгрышем призов, термальными перформансами и активностями», — пояснили в инфоцентре.
Марафон откроет экопарк «Тайга», к которому присоединятся термальные курорты и базы отдыха «Сосновый бор», «Верхний бор», «Марциаль», «Советsky», «Тараскуль» и «Источник Тюменский. Банные комплексы области продемонстрируют сибирские традиции парения: скрабирование, контрастные процедуры и церемонии чаепития.
