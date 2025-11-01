Логотип РИА URA.RU
Тюменцев призвали приготовиться к зимнему скачку цен на бензин

В Тюменской области продолжается рост цен на бензин
01 ноября 2025 в 19:32
Осенью самые популярные марки бензина в Тюменской области подорожали на несколько рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

После осеннего скачка цен на бензин жителям Тюменской области стоит готовиться к новому, который произойдет с наступлением зимы. Такой прогноз URA.RU озвучил автоэксперт Дмитрий Демин. В период с сентября по октябрь стоимость литра топлива не некоторых АЗС региона выросла сразу на несколько рублей.

«Зимой бензин традиционно подрастает в цене. Это, в первую очередь, связано с ростом потребления топлива. При минусовых температурах горючее приходится тратить на прогрев двигателя, да и в целом расход становится больше. Я думаю, что в период с декабря по март стоимость литра бензина АИ-92 и АИ-95 может вырасти примерно на три-четыре рубля», — отметил Дмитрий Демин в разговоре с агентством.

По данным сервиса мониторинга цен на топливо Russia Base, средняя стоимость бензина марки — АИ-5 к началу ноября в Тюменской области составила 66 рублей 79 копеек за литр. «Сегодня средняя цена на топливо за литр в Тюменской области составляет: АИ-92 — 62 рубля, АИ-95 — 66 рублей 79 копеек. ДТ — 74 рубля 48 копеек», — сообщается на официальном сайте сервиса.

Ранее URA.RU писало о том, что из-за роста цен на бензин одни тюменские автолюбители пересаживаются с машин на маршрутки и автобусы. А другие пользуются личным транспортом только в случае острой необходимости.

