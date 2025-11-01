Тюменцы смогут посетить в «Ночь искусства» игровую программу «Постсоветское детство» Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Акция «Ночь искусств» стартует в Тюмени 1 ноября в городских музеях, где жителей и гостей города ждут выставки художников, концерты и интерактивные программы. Затем, 3 и 4 ноября, эстафету примут тюменская филармония и театр кукол, предлагая мастер-классы, творческие встречи и камерные концерты. Мы отобрали самые яркие события акции. Все подробности о том, куда сходить в дни искусства, читайте в афише URA.RU.

1 ноября

С 18:00 до 23:45 в Музейном комплексе имени Словцова представят «Шедевры художественной коллекции» — выставку, объединяющую избранные произведения искусства. Экспозиция поделена на три блока: «Западноевропейское искусство XVI–XX веков», «Русское искусство XVIII–XX веков» и «Отечественное искусство XX века». Посетители смогут увидеть оригиналы работ Боровиковского, Репина, Тропинина, Саврасова, Шишкина, а также знаковых мастеров советского и западноевропейского искусства.

В 18:00 в Музее «Усадьба Колокольниковых» пройдет концертная программа Елены Покацкой — тюменского поэта и писателя, обладателя «Приза зрительских симпатий» фестиваля «Всемирный День Поэзии». В программе вечера — авторское чтение новых и уже знакомых стихотворений в инновационном формате.

С 18:00 до 22:40 музей «Усадьба Колокольниковых» приглашает на игровую программу «Постсоветское детство». Гости мероприятия смогут окунуться в эру 90-х с легендарной Sega Mega Drive 2, хитами того времени и кинескопным экраном.

С 18:00 до 20:30 в Музее «Городская Дума» состоится культурно-досуговое мероприятие «Шифр истории». Гости мероприятия смогут попробовать себя в роли археологов, изучив основы полевых работ и методики раскопок. Под руководством наставников они проведут раскопки специальными миниатюрными инструментами и найдут древние артефакты, освоят методы фиксации находок.

В 23:40 — 23:55 в Музейном комплексе имени Словцова состоится музыкальная программа в исполнении Евгении Зонтиковой и ансамбля «Радоница». Авторские песни соединят фольклор и современное звучание.

3 ноября

В 21:00 в Тюменской филармонии пройдет концерт оркестра «Камерата Сибири» «Ночь искусств. Классика в сиянии свечей». Концертный зал имени Гуляева. В полумраке концертного зала прозвучат «Ночная серенада» Моцарта, «Пляска смерти» Камиля Сен-Санса, «Старый замок» Мусоргского и другие произведения.

В 19:40 в филармонии пройдет мини-концерт в темноте от Una Corda в органном зале. Una Corda — струнный ансамбль академической музыки, состоящий из двух скрипок, альта и виолончели. Коллектив исполняет музыку в разных жанрах: классика, джаз, рок, этно, неоклассика, аниме, музыка из фильмов.

В центре «современник» пройдет сразу несколько мероприятий: в 18:30 покажут спектакль «Чудак, мечтавший о полете». В 20:30 пройдет игра-викторина «Область моего сердца!». В 21:00 состоится концерт «Виртуальный концертный зал „Завела любовь песню русскую“.

В 19:40 в театре «Ангажемент» пройдет экскурсия по театру в рамках. В рамках мероприятия посетители смогут принять участие в мастер-классах, проводимых артистами театра, посетить декорационный цех и музыкальный класс, а также побывать на творческих встречах с актерами в малом зале и гримуборных.

4 ноября

В 15:00 в тюменском театре кукол пройдут мастер-классы по кукловождению, приуроченные к акции «Ночь искусств». Актеры театра расскажут о перчаточных, тростевых, планшетных куклах, о штоковой марионетке; научат складывать бумажные фигурки в технике оригами. Представители семейного кафе «АндерСон» проведут свой мастер-класс по созданию трендовых украшений из бусин.

В 17:00 в кукольном театре состоится творческая встреча «Театра кукол глазами художника». Гости мероприятия смогут услышать рассказ главного художника Тюменского театра кукол Сергея Перепелкина об искусстве играющих кукол, увидеть вблизи лучшие фрагменты спектаклей, познакомиться с куклами и эскизами, а также лично задать вопросы художнику.