Тюменские хирурги спасли пациента, достав двухсантиметровый тромб из сонной артерии

Мужчина полностью выздоровел

Медики Областной больницы №3 Тобольска спасли молодого пациента с обширным инсультом, удалив тромб из сонной артерии. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Тюменские врачи спасли молодого мужчину от тяжелых последствий инсульта. Специалисты в ходе исследования кровеносных сосудов обнаружили тромб в правой внутренней сонной артерии», — отметили в инфоцентре.

Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии. Он терял сознание, а также не мог двигать левыми конечностями. Его оперативно прооперировали. В процессе получасового хирургического вмешательства, медики достали двухсантиметровый тромб.

Операция прошла успешно. Мужчина не только полностью восстановил речь, но и вернул возможность двигать конечностями.