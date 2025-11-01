Тюменские хирурги спасли пациента, достав двухсантиметровый тромб из сонной артерии
Мужчина полностью выздоровел
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Медики Областной больницы №3 Тобольска спасли молодого пациента с обширным инсультом, удалив тромб из сонной артерии. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
«Тюменские врачи спасли молодого мужчину от тяжелых последствий инсульта. Специалисты в ходе исследования кровеносных сосудов обнаружили тромб в правой внутренней сонной артерии», — отметили в инфоцентре.
Мужчина поступил в больницу в тяжелом состоянии. Он терял сознание, а также не мог двигать левыми конечностями. Его оперативно прооперировали. В процессе получасового хирургического вмешательства, медики достали двухсантиметровый тромб.
Операция прошла успешно. Мужчина не только полностью восстановил речь, но и вернул возможность двигать конечностями.
Тюменские медики регулярно оказывают экстренную помощь пациентам с острыми состояниями, требующими срочного хирургического вмешательства. Ранее в этом году врачи скорой помощи региона успешно помогали пациентам с инородными телами.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!