Новые автобусы начали курсировать по маршрутам в Тюмени

Десять новых автобусов среднего класса вместимости начнут курсировать по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«Новые автобусы появятся на маршрутах №77 и №80д. Автобусы среднего класса. Их вместимость составляет 50 пассажиров», — отметили в пресс-службе мэрии.

Новые машины перераспределили поровну на оба маршрута. На данный момент автобусы еще не окрашены в зеленый цвет. Это сделано для максимально оперативного обеспечения комфортного проезда тюменцев. Перевозчик покрасит общественный транспорт в ближайшее время.

