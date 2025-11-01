Логотип РИА URA.RU
Новые автобусы начали курсировать по маршрутам в Тюмени

Десять новых автобусов появились на тюменских маршрутах №77 и №80д
01 ноября 2025 в 16:38
Всего было закуплено 10 автобусов

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Десять новых автобусов среднего класса вместимости начнут курсировать по Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации областной столицы.

«Новые автобусы появятся на маршрутах №77 и №80д. Автобусы среднего класса. Их вместимость составляет 50 пассажиров», — отметили в пресс-службе мэрии.

Новые машины перераспределили поровну на оба маршрута. На данный момент автобусы еще не окрашены в зеленый цвет. Это сделано для максимально оперативного обеспечения комфортного проезда тюменцев. Перевозчик покрасит общественный транспорт в ближайшее время.

Ранее перевозчик «Караван-авто» уже начал вводить автобусы большого класса вместимостью 102 пассажира, а администрация планирует к 2030 году полностью заменить весь малый транспорт на машины большого класса, сократив количество маршруток на 20% к концу 2026 года.

