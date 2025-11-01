Логотип РИА URA.RU
«Сдохни, старуха»: тюменку-инвалида жестко избили за просьбу выключить музыку

В Тюмени инвалида избили за просьбу выключить музыку в ночное время
01 ноября 2025 в 19:39
У женщины диагностирован ушиб головы, а также парез глаза

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени женщину-инвалида, у которой плохо работают нога и рука, жестко избили за просьбу выключить громкую музыку в ночное время. У пострадавшей повреждена голова и парализовало глаз. Об этом женщина рассказала URA.RU.

«Я могу передвигаться на небольшие расстояния на костылях из-за проблем с ногой и рукой. В два ночи мы с мужем проснулись от громкого звука. Пошла проверить, а там соседка с подругой выпивают алкоголь и танцуют под музыку. Попросила сделать тише. И они обе кинулись меня бить», — рассказала женщина.

По заверениям тюменки, ее ударили в грудь, повалили на землю из-за чего та ударилась головой. В свою очередь соседка якобы кричала «сдохни, старуха», а также повредила инвалиду ногу, на которую женщина может опираться. Впоследствии женщина обнаружила проблему со зрением. 

На крики пострадавшей прибежал ее муж. Он разнял девушек и впоследствии заперся с женой в квартире. Женщина обратилась за помощью в больницу. Согласно документам из медицинского учреждения, которые есть в распоряжении редакции, ей поставили диагноз ушиб головы, а также парез глазного нерва. 

По словам женщины, она уведомила о случившемся правоохранительные органы. Агентство URA.RU обратилось за комментарием в полицию региона. Ответ от ведомства ожидается. 

Ранее в городе уже фиксировались случаи жестокого избиения граждан — в частности, 21-летний тюменец был привлечен к ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений мужчине во время конфликта во дворе жилого дома. Правоохранительные органы региона активно расследуют подобные преступления.

