Пермский школьник колол дрова, чтобы заработать на прибор для бойцов СВО

09 ноября 2023 в 15:06 Размер текста - 17 +

Иван заработал 45 тысяч рублей колкой дров Фото: Илья Московец © URA.RU В поселке Суксун (Пермский край) восьмиклассник Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей на покупку прибора ночного видения для бойцов СВО. Мальчик заработал деньги колкой дров. «Папа мальчика позвонил 7 ноября и сообщил, что сын хочет перевести денежные средства в размере 45 тысяч рублей для приобретения прибора ночного видения для бойцов в зоне СВО, который указан в заявке от бойцов одного из подразделений. Он добавил, что сын заработал денежные средства колкой дров», — рассказала секретарь по оргработе бюро Пермского краевого комитета КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что прибор был заказан и оплачен 8 ноября. В зону СВО его доставят с десятым гуманитарным конвоем. «Иван, я обещаю, что слова благодарности от ребят, будут переданы тебе лично», — отметила Сушинцева.

В поселке Суксун (Пермский край) восьмиклассник Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей на покупку прибора ночного видения для бойцов СВО. Мальчик заработал деньги колкой дров. «Папа мальчика позвонил 7 ноября и сообщил, что сын хочет перевести денежные средства в размере 45 тысяч рублей для приобретения прибора ночного видения для бойцов в зоне СВО, который указан в заявке от бойцов одного из подразделений. Он добавил, что сын заработал денежные средства колкой дров», — рассказала секретарь по оргработе бюро Пермского краевого комитета КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что прибор был заказан и оплачен 8 ноября. В зону СВО его доставят с десятым гуманитарным конвоем. «Иван, я обещаю, что слова благодарности от ребят, будут переданы тебе лично», — отметила Сушинцева.