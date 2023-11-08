08 ноября 2023

Пермский школьник колол дрова, чтобы заработать на прибор для бойцов СВО

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Иван заработал 45 тысяч рублей колкой дров Фото:

В поселке Суксун (Пермский край) восьмиклассник Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей на покупку прибора ночного видения для бойцов СВО. Мальчик заработал деньги колкой дров.

«Папа мальчика позвонил 7 ноября и сообщил, что сын хочет перевести денежные средства в размере 45 тысяч рублей для приобретения прибора ночного видения для бойцов в зоне СВО, который указан в заявке от бойцов одного из подразделений. Он добавил, что сын заработал денежные средства колкой дров», — рассказала секретарь по оргработе бюро Пермского краевого комитета КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она уточнила, что прибор был заказан и оплачен 8 ноября. В зону СВО его доставят с десятым гуманитарным конвоем. «Иван, я обещаю, что слова благодарности от ребят, будут переданы тебе лично», — отметила Сушинцева.

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В поселке Суксун (Пермский край) восьмиклассник Иван Сыропятов пожертвовал 45 тысяч рублей на покупку прибора ночного видения для бойцов СВО. Мальчик заработал деньги колкой дров. «Папа мальчика позвонил 7 ноября и сообщил, что сын хочет перевести денежные средства в размере 45 тысяч рублей для приобретения прибора ночного видения для бойцов в зоне СВО, который указан в заявке от бойцов одного из подразделений. Он добавил, что сын заработал денежные средства колкой дров», — рассказала секретарь по оргработе бюро Пермского краевого комитета КПРФ Елена Сушинцева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она уточнила, что прибор был заказан и оплачен 8 ноября. В зону СВО его доставят с десятым гуманитарным конвоем. «Иван, я обещаю, что слова благодарности от ребят, будут переданы тебе лично», — отметила Сушинцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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