Наследники дипломата царской России получили виллу в Турции

Суд Турции передал права на исторический особняк на Босфоре россиянам
Стамбульский суд постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе на Босфоре потомкам дипломата царской России Николая Исвечина, который приобрел недвижимость в 1868 году. Об этом сообщает турецкая газета Sabah по итогам 17-летнего судебного разбирательства.
«Стамбульский суд постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе города на Босфоре потомкам дипломата царской России, который купил ее в 1868 году», — передает ТАСС со ссылкой на публикацию Sabah. Нынешняя стоимость особняка с прилегающей территорией площадью около 10 гектаров оценивается в 1,5 миллиарда долларов.
Суд отклонил претензии на здание со стороны турецкого Казначейства, Главного управления фондов и России. Решение вынесено в пользу троих наследников Исвечина, проживающих во Франции.
Сотрудник российского посольства Николай Исвечин купил особняк у французской семьи, и некоторое время здание использовалось как одно из представительских зданий российской дипломатической миссии. Проблема с правами на особняк возникла после революции 1917 года, когда статус объекта оказался под вопросом.
По указу османского султана здание было передано в аренду российской стороне, но официально не регистрировалось как принадлежащее России. Кадастровая оценка 1950 года установила, что объект зарегистрирован на имя Николая Исвечина.
Согласно генеалогическому древу Французского бюро генеалогических исследований, Исвечин родился в России в 1815 году и умер в Турции в 1903 году. Наследниками признаны трое детей его приемного сына Дидье Леконта Исвечина, скончавшегося в 2005 году.
