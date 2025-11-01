Наследники дипломата царской России получили виллу в Турции

Суд Турции передал права на исторический особняк на Босфоре россиянам Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Стамбульский суд постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе на Босфоре потомкам дипломата царской России Николая Исвечина, который приобрел недвижимость в 1868 году. Об этом сообщает турецкая газета Sabah по итогам 17-летнего судебного разбирательства.

«Стамбульский суд постановил передать права на исторический особняк в фешенебельном районе города на Босфоре потомкам дипломата царской России, который купил ее в 1868 году», — передает ТАСС со ссылкой на публикацию Sabah. Нынешняя стоимость особняка с прилегающей территорией площадью около 10 гектаров оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Суд отклонил претензии на здание со стороны турецкого Казначейства, Главного управления фондов и России. Решение вынесено в пользу троих наследников Исвечина, проживающих во Франции.

Сотрудник российского посольства Николай Исвечин купил особняк у французской семьи, и некоторое время здание использовалось как одно из представительских зданий российской дипломатической миссии. Проблема с правами на особняк возникла после революции 1917 года, когда статус объекта оказался под вопросом.

По указу османского султана здание было передано в аренду российской стороне, но официально не регистрировалось как принадлежащее России. Кадастровая оценка 1950 года установила, что объект зарегистрирован на имя Николая Исвечина.