Издание указывает, что за юридическими обвинениями в Киеве часто скрывается борьба за власть Фото: Официальный сайт президента Украины

Арест бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по обвинению в хищении 1,4 миллиарда гривен угрожает международной репутации Украины. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

«В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол», — пишет издание. Скандал разразился в критический момент для украинской энергетической системы. Страна готовится к тяжелому зимнему периоду, а руководство активно ведет переговоры с Евросоюзом о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от военных действий.

Berliner Zeitung обращает внимание на растущее число случаев, когда действия украинского руководства воспринимаются международным сообществом как политически мотивированные. История с Кудрицким становится очередным примером, подтверждающим эту тенденцию. Издание указывает, что за формальными юридическими обвинениями в Киеве часто скрывается борьба за власть и влияние в ключевых секторах экономики.

