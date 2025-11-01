В Германии указали Зеленскому на фатальную ошибку, цена которой — союзники
Издание указывает, что за юридическими обвинениями в Киеве часто скрывается борьба за власть
Фото: Официальный сайт президента Украины
Арест бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого по обвинению в хищении 1,4 миллиарда гривен угрожает международной репутации Украины. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.
«В этом контексте арест всемирно известного эксперта в области энергетики — это серьезный прокол», — пишет издание. Скандал разразился в критический момент для украинской энергетической системы. Страна готовится к тяжелому зимнему периоду, а руководство активно ведет переговоры с Евросоюзом о помощи в восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей от военных действий.
Berliner Zeitung обращает внимание на растущее число случаев, когда действия украинского руководства воспринимаются международным сообществом как политически мотивированные. История с Кудрицким становится очередным примером, подтверждающим эту тенденцию. Издание указывает, что за формальными юридическими обвинениями в Киеве часто скрывается борьба за власть и влияние в ключевых секторах экономики.
Владимир Кудрицкий был уволен с поста руководителя крупнейшей энергетической компании Украины в сентябре 2024 года. Вскоре после отставки против него было возбуждено уголовное дело. Кудрицкий покинул территорию Украины и выехал в Польшу. Вместе с ним были выведены средства в размере 1,4 миллиарда гривен. Позднее экс-руководитель был задержан на территории Украины и помещен в следственный изолятор. Однако через непродолжительное время суд принял решение об освобождении Кудрицкого под залог в размере 13,7 миллиона гривен.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.