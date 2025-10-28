На Украине задержали экс-главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий задержан во Львовской области по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Государственное бюро расследований Украины <...> задержало во Львовской области бывшего руководителя „Укрэнерго“ Владимира Кудрицкого», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского издания. Отмечается, что еще неделей ранее у Кудрицкого прошли обыски. В настоящий момент ему готовятся предъявить крупное обвинение.

Кудрицкий проходит по делу о хищении государственных средств, связанных с проведением тендеров на реконструкцию объектов украинской энергосистемы. Следствие полагает, что в 2018 году Кудрицкий вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем, который в настоящее время находится в следственном изоляторе, могли незаконно присваивать средства через аффилированные компании. Речь идет о тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов, сумма ущерба пока не разглашается.

Продолжение после рекламы