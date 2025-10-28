На Украине задержали экс-главу «Укрэнерго»
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Бывший глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий задержан во Львовской области по подозрению в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Государственное бюро расследований Украины <...> задержало во Львовской области бывшего руководителя „Укрэнерго“ Владимира Кудрицкого», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинского издания. Отмечается, что еще неделей ранее у Кудрицкого прошли обыски. В настоящий момент ему готовятся предъявить крупное обвинение.
Кудрицкий проходит по делу о хищении государственных средств, связанных с проведением тендеров на реконструкцию объектов украинской энергосистемы. Следствие полагает, что в 2018 году Кудрицкий вместе с бизнесменом Игорем Гринкевичем, который в настоящее время находится в следственном изоляторе, могли незаконно присваивать средства через аффилированные компании. Речь идет о тендерах на реконструкцию стратегических энергетических объектов, сумма ущерба пока не разглашается.
Владимир Кудрицкий руководил «Укрэнерго» с 2020 года и покинул пост в январе 2024 года на фоне критики после массированных обстрелов украинской энергосистемы. Его задержание связано с расследованиями о хищении средств через тендеры на реконструкцию энергобъектов, к которым ранее правоохранители уже проявляли интерес в рамках проведения обысков и опросов фигурантов, включая бизнесмена Игоря Гринкевича.
