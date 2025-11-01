Сын Усольцевых оказался в центре скандала: новые подробности поисков пропавшей семьи в Тайге

За месяц поисков Усольцевых было задействовано около 1,5 тысяч спасателей с применением авиации, дронов и квадроциклов Фото: Илья Московец © URA.RU

В деле о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае выявлены новые обстоятельства. Глава семьи Сергей Усольцев неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения финансового и налогового законодательства, преимущественно связанные с деятельностью его компании.

Кроме того, в конце 1990-х годов бизнесмен участвовал в программе Департамента энергетики США «Инициатива атомных городов», реализуемой в Железногорске. В последующие годы Усольцев занял критическую позицию в отношении государственной власти, заявляя об «удушении» реального сектора экономики и предрекая скорый крах российской экономической системы. Последние новости о семье Усольцевых — в материале URA.RU.

Скандал с сыном Усольцевых Данилом Баталовым

Сын пропавшей в тайге Ирины Усольцевой от другого брака Данил Баталов оказался в центре скандала после публикации видеороликов, где он весело проводит время на фоне московского делового центра «Москва-Сити». Молодой человек разместил в соцсетях несколько записей, сделанных во время прогулок по столице, которые, вероятно, были сняты после его участия в программе о поисках семьи. Пользователей сети возмутило поведение Баталова, который развлекается в Москве, в то время как его родные — мать, пятилетняя сестра и отчим — могут находиться в заснеженной тайге без помощи.

Ранее зрители уже обращали внимание на его неестественное спокойствие во время съемок передачи о поисках, что породило версию о возможном побеге семьи за границу при содействии молодого человека, передает aif.ru. В ответ на обвинения Баталов опубликовал в соцсетях фотографию своего глаза с подписью, в которой утверждал, что его взгляд не может лгать, пытаясь таким образом опровергнуть подозрения в свой адрес.

На поиски Усольцевых в тайге потрачено больше миллиона

Поисково-спасательная операция по розыску семьи Усольцевых потребовала значительных финансовых затрат. Как сообщил спасатель-инструктор Денис Киселев, на проведение месячных поисковых мероприятий было израсходовано не менее миллиона рублей.

«Любые спасательные работы — это абсолютно не маленькие суммы. Все зависит от количества привлеченных людей и техники. В этом случае, полагаю, не идет речь даже о том, чтобы это были сотни тысяч рублей. Я думаю, гораздо больше», — подчеркнул эксперт, передает aif.ru.

За месяц поисков были задействованы около 1,5 тысячи спасателей, применялись беспилотные летательные аппараты, авиация и квадроциклы. Несмотря на масштабные усилия и сложные погодные условия, значимых следов пропавшей семьи обнаружить не удалось. Поисковые работы продолжаются.

Версии ухода семьи к виссарионовцам

Участвовавший в поисках семьи Усольцевых красноярский гид Алексей Исиченко в интервью изданию «Абзац» опроверг версию об уходе пропавших в секту. Специалист пояснил, что деятельность запрещенной в России «Церкви последнего завета» (виссарионовцев) относится к прошлому и географически удалена от района поисков, куда сложно добраться без длительного объезда. Эксперт также выразил сомнение относительно теории о добровольном уходе семьи в отшельники, отметив экстремальные погодные условия и сложный рельеф местности, где выживание для неподготовленных людей представляется маловероятным.

Усольцевы могли укрыться в тайной избушке и выжить

Алтайский егерь Сергей Усик предположил, что семья Усольцевых могла выжить, обнаружив скрытую браконьерскую избушку с запасами продовольствия. Специалист отметил, что хотя такая возможность существует, она маловероятна из-за установившихся холодов.