Морозы ниже -20 градусов обрушатся на ХМАО

Ночью морозы местами усилятся до -23 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На территории ХМАО в ночь 3 ноября столбики термометров упадут до -23 градусов. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе.

«В ХМАО ночью 3 ноября прогнозируется температура -9, -14 градусов, местами до -23. Днем ожидается потепление до -3, -8 градусов, местами до -15», — сообщается на сайте управления.

Синоптики обещают небольшие осадки в виде снега. Ветер северного направления будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Морозы начнутся в округе накануне — 2 ноября ночью похолодает до -8, -13, местами до -20, а днем — до -2, -7, местами до -12 градусов. В Нижневартовском районе ожидается сильный снегопад. Ветер все также будет северного направления.

Продолжение после рекламы