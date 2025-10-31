Солист «Братьев Гримм» дал концерт в Кургане Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кургане прошел концерт группы «Братья Грим», на который не смогли попасть все желающие, поэтому они подпевали любимым хитам на улице. Солист коллектива Константин Бурдаев исполнил для курганцев свои главные песни в ресторане «Гости». Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Группа „Братья Грим“ приехала в Курган во второй раз. На сцене выступил солист Константин. Прозвучали песни „Ресницы“, „Солнце мое“, „Вторая половина“ и другие», — передал корреспондент URA.RU.

Корреспондент также отметил, что курганцы, которые не смогли попасть на концерт в ресторан «Гости», собрались на улице и подпевали артисту. Вечер был посвящен воспоминаниям. Артист вместе с фанатами вспомнили времена, когда музыку слушали на кассетах, а по ТВ впервые показывали сериал «Не родись красивой», в котором солист группы сыграл самого себя.