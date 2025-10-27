Досье курганского силовика Короткова, ушедшего на пенсию из полиции Далматово

Подполковник Коротков ушел с должности начальника полиции в Далматово Фото: Пресс-служба администрации Далматовского округа

В Далмтовском отделении полиции (Курганская область) ушел в отставку руководитель. Подполковник Александр Коротков вышел на пенсию. Чеми запомнился силовик, руководивший несколькими муниципальными отделениями полиции, в дайджесте URA.RU

Ранние годы и образование

Александр Коротков родился в январе 1985 года в деревне Кропанка, которая находится в Кетовском районе Курганской области. С детства проявлял интерес к вопросам безопасности и порядка, что и предопределило выбор будущей профессии. Окончив среднюю школу, Александр сделал осознанный выбор в пользу правоохранительной деятельности.

В 2011 году Коротков успешно завершил обучение в Уральском юридическом институте МВД России. Его специальностью стала «правоохранительная деятельность» — профиль, дающий глубокие знания законов, особенностей оперативной службы и навыков работы с населением. Полученное образование стало прочной основой для дальнейшей службы в органах внутренних дел.

Начало карьеры в органах внутренних дел

Службу в системе органов внутренних дел Александр Коротков начал еще до окончания вуза, после службы в армии в 2005 году. Его первой должностью стала работа участковым уполномоченным милиции в УУМ ОВД Кетовского района Курганской области. Уже на этом этапе Коротков зарекомендовал себя ответственным и принципиальным сотрудником, внимательным к нуждам граждан и особенностям сложной службы на местах.

Карьера и новые назначения

Благодаря высокой профессиональной подготовке, дисциплинированности и желанию совершенствоваться Александр Коротков последовательно продвигался по служебной лестнице. Его служебный путь охватывает разные должности, что позволило приобрести богатый практический опыт. Со временем он занял пост заместителя начальника ОМВД России по Далматовскому району Курганской области, где также возглавлял блок полиции.

В этой роли Коротков отвечал за организацию работы оперативных подразделений, контроль за соблюдением общественного порядка и реагирование на чрезвычайные ситуации. Под его руководством отдел неоднократно достигал высоких показателей в раскрываемости правонарушений и оперативном реагировании на вызовы граждан.

Должность начальника

С января 2022 года Александр Коротков возглавил отдел полиции МО МВД России «Каргапольский» Курганской области. На этой должности он координировал деятельность всего муниципального отдела, занимался стратегическим планированием оперативно-служебной деятельности, уделял повышенное внимание вопросам профилактики правонарушений и взаимодействию с местным сообществом.

Возвращение в Далматово

Летом 2023 года Коротков вернулся в Далматовский муниципальный округ. Здесь он возглавил местное отделенние полиции. Проработав на должности начальника более двух лет, подполковник полиции вышел на пенсию по выслуге лет.

Антикризисное управление и скандалы по службе

Силовик Коротков активно помогал руководству регионального ведомства в управлении отделений полиции, где были выявлены нарушения. Так, после ареста своего бывшего начальника, экс-полковника Андрея Кашина, по обвинению во взяточничестве, он принял на себя руководство отделением. Спустя некоторое время Коротков был переведен в Каргаполье, где понадобилась помощь управленца после смены начальства.

Через некоторое время после возвращения Короткова в Далматово, в округе разгорелся скандал с его подчиненными. Сразу трое сотрудников были арестованы и попали под обвинение в превышении полномочий и применении насилия. Через полтора года один из бывших полицейских был приговорен к трем годам колонии. Двух других сотрудников в настоящее время судят. При этом к самому Короткову у следственных органов вопросов не возникало.

Награды и общественное признание