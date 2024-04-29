Курганец на СВО получил посылку и поблагодарил земляков
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Жители Далматовского округа (Курганская область) получили благодарность от участника СВО с позывным «Штык». Видео разместила у себя администрация округа.
«Участник СВО с позывным „Штык“ из Далматовского округа получил посылки, которые были собраны благодаря неравнодушным землякам», — говорится в посте в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Военный благодарит за поддержку тех, кто прислал ему помощь.
Администрация сообщает, что сбором посылки занимались сотрудники филиала центра соцобслуживания №3. Также сладости собирали ученики далматовской школы №2.
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