29 апреля 2024

Военный из зоны СВО с позывным «Штык» поблагодарил курганцев за помощь. Видео

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Сбор гуманитарной помощи на Донбасс. Курган, своих не бросаем, гумманитарная помощь
Курганец на СВО получил посылку и поблагодарил земляков Фото:
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Жители Далматовского округа (Курганская область) получили благодарность от участника СВО с позывным «Штык». Видео разместила у себя администрация округа.

«Участник СВО с позывным „Штык“ из Далматовского округа получил посылки, которые были собраны благодаря неравнодушным землякам», — говорится в посте в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Военный благодарит за поддержку тех, кто прислал ему помощь.

Администрация сообщает, что сбором посылки занимались сотрудники филиала центра соцобслуживания №3. Также сладости собирали ученики далматовской школы №2.

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Жители Далматовского округа (Курганская область) получили благодарность от участника СВО с позывным «Штык». Видео разместила у себя администрация округа. «Участник СВО с позывным „Штык“ из Далматовского округа получил посылки, которые были собраны благодаря неравнодушным землякам», — говорится в посте в паблике мэрии в соцсети «ВКонтакте». Военный благодарит за поддержку тех, кто прислал ему помощь. Администрация сообщает, что сбором посылки занимались сотрудники филиала центра соцобслуживания №3. Также сладости собирали ученики далматовской школы №2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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