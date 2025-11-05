Прилавки в супермаркетах Екатеринбурга пополнили сезонными фруктами, одним из самых популярных является хурма. Ее стоимость варьируется от 99,99 до 159,99 рубля за килограмм. Подробнее о ценах — в инфографике URA.RU.

Так, в гипермаркете «Лента» была найдена самая дешевая хурма — по 99,99 рубля за килограмм. Чуть дороже стоит в «Магните» — по 109,59 рубля за килограмм.

В «Верном» этот сезонный фрукт можно купить по 129,99 рубля за килограмм. Дороже всего хурму предлагают купить в «Кировском» и Metro — по 159,99 и 159,01 рубля за килограмм соответственно. Год назад URA.RU рассказывало, что дешевле всего хурму продавали в «Магните», там она стоила 99,99 рубля за килограмм.