Блогеров хотят начать наказывать за непрофессиональные советы

Буцкая поинтересовалась у Минцифры, как ведомство будет проверять наличие образования у блогеров Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Минцифры России направлено предложение ввести ответственность для блогеров, которые дают советы без соответствующего образования или лицензии. С такой инициативой выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Прошу вас поручить предоставить разъяснения по следующим вопросам: какие меры ответственности применяются (будут применяться) к блогерам, предоставляющим недостоверную информацию или советы, если они не имеют соответствующего образования или лицензии?», — говорится в документе. Его содержание приводит РИА Новости.

Депутат также поинтересовалась, существует ли механизм отзыва верификационного статуса при обнаружении правонарушений. В своем обращении представитель парламента подчеркнула, что возрастающее воздействие блогеров на свою аудиторию повышает вероятность распространения ложных сведений и непрофессиональных рекомендаций, что обуславливает необходимость разработки прозрачных процедур подтверждения профессиональной пригодности лиц, формирующих общественное мнение.

Продолжение после рекламы

Буцкая напомнила, что с начала текущего года в Российской Федерации начали действовать новые правила идентификации пользователей социальных сетей, чья аудитория превышает десять тысяч подписчиков. По ее словам, данная мера способствовала повышению открытости, однако не устранила проблему отсутствия должной квалификации у блогеров, освещающих вопросы медицины, финансовой сферы и образования.

Помимо этого, Буцкая просит ведомство предоставить сведения относительно действующих или планируемых к внедрению официальных методов подтверждения достоверности дипломов у блогеров. Также она интересуется, какие технические инструменты разработаны для проверки образовательного уровня на страницах блогеров посредством портала «Госуслуги», в том числе касательно размещения ссылки на документ об образовании рядом с фамилией, именем и отчеством.