Немецкий журналист обвинил власть Украины в бездействии в проблемах со светом

Жители Украины боятся, что останутся без тепла и света зимой из-за бездействия властей. Об этом заявил немецкий журналист Пауль Ронцхаймер в интервью.

«Я в Киеве тоже очень сильно ощущаю, когда общаюсь с людьми на улице. То там, то здесь происходят отключения электроэнергии», — сказал журналист в беседе с Die Welt на YouTube. Он добавил, что многие жители Украины «устали от сложившейся ситуации» на фронте и заявлений президента США Дональда Трампа об испытаниях ядерного оружия.