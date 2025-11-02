В Екатеринбурге избирают меру пресечения авторитету Гие Свердловскому

В суде присутствует множество вооруженных бойцов и судебных приставов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга избирают меру пресечения Георгию Акоеву (Гия Свердловский), который обвиняется в занятии высшего положения в преступном мире (ст. 210.1 УК РФ). Сам Акоев заявил, что отношения к криминальному миру не имеет, передает корреспондент URA.RU.

В здании суда присутствует значительное количество вооруженных сотрудников силовых структур и судебных приставов. Следствие настаивает на том, чтобы поместить Акоева под стражу до 31 декабря. Иначе, если избрать более мягкую меру пресечения, то он может скрыться от суда и органов предварительного следствия.

Ранее Акоев задерживался в 2006 году по обвинению в групповом грабеже. Он получил 11 лет лишения свободы, из колонии вышел в 2017-м. Свою вину он отрицает, просит поместить его под домашний арест.

«Ваша честь, прошу принять во внимание, что я на свободе уже 8 лет. Я никому никогда так не представлялся [вором в законе]. Не понимаю, что мне вменяют. Обвинения в мой адрес являются недостоверными. У меня астма, я прошу поместить меня под домашний арест. Препятствовать следствию и суду не собираюсь. Я никогда не скрывался. Я знаю, что не виновен, я докажу это. Все, что было, — это прошлое из мест лишения свободы, за что я фактически уже ответил», — заявил Акоев.