Арестован Гия Свердловский, которого обвинили в занятии высшего положения в преступном мире
Акоев останется за решеткой до 30 декабря
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор, как считает следствие, вора в законе Гию Свердловского (Георгия Акоева), обвиненного в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Свою вину он не признает, передает корреспондент URA.RU.
О том, чтобы поместить Акоева под стражу, ходатайствовало следствие. За решеткой он будет минимум до 30 декабря.
Как писало URA.RU, Гия Свердловский был задержан вечером 31 октября в своем офисе на Щорса. Вместе с ним, по некоторым данным, из здания вывели еще несколько человек. Их судьба неизвестна.
- Ольга02 ноября 2025 14:11Никакие иностранцы , не должны грабить Россию и Россиян !