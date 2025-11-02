Арестован Гия Свердловский, которого обвинили в занятии высшего положения в преступном мире

Акоев останется за решеткой до 30 декабря Фото: Размик Закарян © URA.RU

Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор, как считает следствие, вора в законе Гию Свердловского (Георгия Акоева), обвиненного в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Свою вину он не признает, передает корреспондент URA.RU.

О том, чтобы поместить Акоева под стражу, ходатайствовало следствие. За решеткой он будет минимум до 30 декабря.