Суд взыскал 1,5 миллиона с водителя, повредившего Aurus управделами президента

02 ноября 2025 в 10:47
Aurus линейки Senat стоит от 40-50 миллионов рублей

Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

В Москве суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в аварии машину Aurus Senat управделами президента. Это следует из материалов дела, пишут СМИ.

«Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. По данным издания, иск был подан ФГБУ «2 и принят к производству в конце марта. Ответчика также обязали компенсировать расходы на независимую экспертизу, услуги почты и оплату госпошлины.  

Рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat представили на инагурации президента Владимира Путина в 2024 году. Стоимость таких машин начинается от 40-50 миллионов рублей.

