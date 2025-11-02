Суд взыскал 1,5 миллиона с водителя, повредившего Aurus управделами президента

В Москве суд взыскал 1,5 миллиона рублей с водителя, который повредил в аварии машину Aurus Senat управделами президента. Это следует из материалов дела, пишут СМИ.

«Взыскать с... в пользу ущерб в размере 1,5 миллиона рублей, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия», — пишет РИА Новости со ссылкой на документ. По данным издания, иск был подан ФГБУ «2 и принят к производству в конце марта. Ответчика также обязали компенсировать расходы на независимую экспертизу, услуги почты и оплату госпошлины.