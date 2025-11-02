На продаже персональных данных россиян организатор бота получал миллионы рублей в месяц Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Полицейские пресекли работу одного из крупнейших telegram-ботов, который распространял персональные данные россиян. Предполагаемый создатель и владелец сервиса задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Выяснилось, что данный бот занимался обработкой большого количества данных, которые попали в открытый доступ из разных источников. Пользователи могли найти через поиск любую информацию о жителях России.

На продаже персональных данных, по предварительным данным, преступники зарабатывали больше десяти миллионов рублей каждый месяц. Полицейские возбудили уголовное дело. Подробнее о функционировании незаконного бота и работе правоохранителей — в материале URA.RU.

Все как на ладони

Бот функционировал в известном мессенджере Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Telegram-бот работал с большими объемами информации, которая оказалась в открытом доступе из разных источников. Подписка на него была сравнительно недорогой, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Вследствие чего приобрести данные россиян и использовать их в своих целях мог любой желающий. По запросам пользователей сервис выдавал информацию о том, где живут люди, где работают, сколько зарабатывают, какие у них банковские счета, какой автомобиль в собственности и другие персональные сведения.

Сколько зарабатывали злоумышленники

В месяц администраторы этого telegram-бота зарабатывали от 13 до 16 миллионов рублей. Однако это лишь предварительная оценка правоохранителей. Не исключено, что на продаже личных данных россиян они могли получать и более крупные суммы.

Арест создателя

Во время обыска правоохранители изъяли свыше 40 терабайт с данными граждан РФ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Предполагаемого создателя сервиса задержали в Санкт-Петербурге. Мужчину арестовали сотрудники управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК, киберполиция).

«Функционирование одного из крупнейших русскоязычных telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России <…> Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов», — написала Волк в своем telegram-канале.

Во время обыска полицейские забрали телефоны, компьютеры и серверы сайта, а также более 40 терабайт информации, включая переписку и данные об управлении сервисом. В отношении администратора возбуждено уголовное дело, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 272.1 УК РФ «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».

Бот прекратил свою работу