Пойман организатор telegram-бота, продававший личные данные россиян: что известно о незаконном сервисе. Видео
На продаже персональных данных россиян организатор бота получал миллионы рублей в месяц
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Полицейские пресекли работу одного из крупнейших telegram-ботов, который распространял персональные данные россиян. Предполагаемый создатель и владелец сервиса задержан, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Выяснилось, что данный бот занимался обработкой большого количества данных, которые попали в открытый доступ из разных источников. Пользователи могли найти через поиск любую информацию о жителях России.
На продаже персональных данных, по предварительным данным, преступники зарабатывали больше десяти миллионов рублей каждый месяц. Полицейские возбудили уголовное дело. Подробнее о функционировании незаконного бота и работе правоохранителей — в материале URA.RU.
Все как на ладони
Бот функционировал в известном мессенджере
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Telegram-бот работал с большими объемами информации, которая оказалась в открытом доступе из разных источников. Подписка на него была сравнительно недорогой, рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Вследствие чего приобрести данные россиян и использовать их в своих целях мог любой желающий. По запросам пользователей сервис выдавал информацию о том, где живут люди, где работают, сколько зарабатывают, какие у них банковские счета, какой автомобиль в собственности и другие персональные сведения.
Сколько зарабатывали злоумышленники
В месяц администраторы этого telegram-бота зарабатывали от 13 до 16 миллионов рублей. Однако это лишь предварительная оценка правоохранителей. Не исключено, что на продаже личных данных россиян они могли получать и более крупные суммы.
Арест создателя
Во время обыска правоохранители изъяли свыше 40 терабайт с данными граждан РФ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Предполагаемого создателя сервиса задержали в Санкт-Петербурге. Мужчину арестовали сотрудники управления МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК, киберполиция).
«Функционирование одного из крупнейших русскоязычных telegram-ботов по распространению персональных данных граждан Российской Федерации пресекли мои коллеги из УБК МВД России <…> Оперативники задержали предполагаемого создателя и владельца сервиса, который обеспечивал его функционирование и являлся одним из основных администраторов», — написала Волк в своем telegram-канале.
Во время обыска полицейские забрали телефоны, компьютеры и серверы сайта, а также более 40 терабайт информации, включая переписку и данные об управлении сервисом. В отношении администратора возбуждено уголовное дело, предусмотренных частями пятой и шестой статьи 272.1 УК РФ «Незаконные использование и передача, сбор и хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные».
Бот прекратил свою работу
По словам Волк, работа незаконного бота полностью остановлена. Сейчас решается, вопрос об избрании меры пресечения для организатора данного сервиса. В свою очередь полиция продолжает искать других крупных продавцов личных данных на теневом рынке. Правоохранители намерены и дальше бороться с незаконной торговлей информацией о гражданах.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.