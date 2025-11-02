В этом году Тюменскому филармоническому оркестру исполнилось 10 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Шанхае (Китай) состоялся концерт Тюменского филармонического оркестра. Выступление музыкантов пришли послушать 1200 зрителей. Об этом власти региона сообщили в соцсети.

«Концерт проходит в сквере возле Шанхайского музыкального зала. Более 1 200 человек пришли послушать Тюменский филармонический оркестр под управлением главного дирижера и художественного руководителя Юрия Медяника», — сообщается в telegram-канале инфоцентра региона.

Выступление прошло в рамках Шанхайского международного фестиваля искусств. В этом году Тюменскому филармоническому оркестру исполнилось 10 лет.